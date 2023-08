Rappel de produits de la marque G Fuel en raison d'une teneur trop élevée en caféine

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a retiré les produits "G Fuel Tetris Blast" et "G Fuel Pewdiepie" de la marque G Fuel de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison d'une teneur trop élevée en caféine, indique l'Afsca mardi dans un communiqué.

Les produits concernés ont été distribués via différents points de vente et se présentent sous forme de canettes, dont tous les lots et toutes des dates de durabilité minimale (DDM) sont concernés par le rappel, précise l'autorité sanitaire. Celle-ci demande de ne pas les consommer et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent joindre le point de contact de l'Afsca au numéro 0800/13.550 ou via l'adresse pointdecontact@afsca.be.