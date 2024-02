Rappel des figues au sirop de la marque Paquito

Ces fruits ont été mis sur le marché dès le 03/06/2023 et commercialisés depuis dans les magasins Intermarché et Intermarché by Mestdagh. Ils portent le numéro de lot "02.06.24".

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) évoque un risque pour le consommateur. C'est pourquoi, il est demandé aux consommateurs de ne pas consommer les produits concernés et de les rapporter aux points de vente.