Rappel d'un produit Unilever pour liste d'ingrédients incorrecte

Tous les produits portant un autocollant et une date de péremption allant jusque fin mai 2024 sont concernés. Unilever précise que le problème ne se pose pas avec les produits sans autocollant et avec une date de péremption à partir de juin 2024 et qu'ils peuvent être vendus et consommés en toute sécurité.

Unilever Belgium demande à ses clients allergiques aux crevettes de ne pas consommer ce produit et de contacter la Conimex Careline au 078/15.22.07 ou via le formulaire de contact en ligne sur www.unilever.be/contact/contact-form/.