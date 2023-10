Recticel baisse ses prévisions de bénéfices

"Les marchés européens de la construction se sont davantage contractés au troisième trimestre 2023", explique Jan Vergote, CEO de Recticel. "Par rapport au premier semestre 2023, les volumes et la rentabilité de notre activité 'Insulated Panels' ont augmenté, généralement en ligne avec nos précédentes prévisions, et aborderont 2024 avec un carnet de commandes plus solide qu'au début 2023. Notre activité 'Insulation Boards' a en revanche été confrontée à une pression supplémentaire sur les marges, ce qui a eu un impact sévère sur la rentabilité."

Recticel baisse donc ses prévisions et table désormais sur un EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) compris entre 35 et 40 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2023.