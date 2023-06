Sommée de cesser ses activités en Belgique, Binance va collaborer avec les autorités

L'autorité des marchés financiers (FSMA) a constaté que Binance offre et fournit en Belgique des services d'échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que des services de portefeuilles de conservation depuis des pays non membres de l'Espace économique européen. La pratique est interdite et la FSMA enjoint dès lors à Binance de cesser avec effet immédiat toute prestation de tels services en Belgique.

Binance a exprimé sa déception face à une telle décision, alors que des "discussions étaient en cours". "Nous examinons les détails de cette notification et continuerons à travailler en collaboration avec les régulateurs en Belgique et dans le monde entier dans le respect de nos obligations", a assuré Binance.