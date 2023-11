Taux d'intérêt en hausse, nouveau bon d'État: des "cadeaux" avant l'heure pour les Belges dès le 1er décembre ?

Changement à partir de ce vendredi 1er décembre : de nombreuses banques augmentent leurs taux d'intérêt sur les comptes épargne. Martin Buxant, référent RTL info pour la politique et l'économie, a donné quelques précisions dans le RTL info 13h.

"Ce n'est pas encore Noël ni la Saint-Nicolas, mais apparemment, les Belges ont été sages, nous avons droit à quelques décimales d'augmentation sur notre taux d'intérêt sur l'épargne. Alors, c'est léger sur le taux de base et ça va essentiellement se produire via les primes de fidélité. En gros, afin que vous ne déplaciez pas votre argent vers l'État ou vers d'autres banques, on va un peu mieux rémunérer votre épargne", a-t-il expliqué.