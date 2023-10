Testachats conseille d'investir dans des entreprises du secteur de la Défense

Testachats conseille, dans sa newsletter, d'investir dans des entreprises actives dans le secteur de la Défense, relève De Standaard dans ses colonnes mardi. L'organisation de défense des consommateurs cite notamment la société française Thales, qui développe des systèmes de radar, des équipements de tanks et des roquettes, mais aussi la firme américaine Lockheed Martin et l'entreprise britannique BAE Systems. "Nous considérons qu'il est important d'informer correctement les consommateurs et consommatrices", a réagi Testachats auprès de Belga, affirmant toutefois comprendre que la démarche "suscite des interrogations".