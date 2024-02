Touring a reçu plus d'appels durant la semaine de vacances en Flandre que l'année passée

L'organisation de mobilité Touring a reçu plus d'appels pendant durant la semaine de vacances scolaires au nord du pays qu'à la même période en 2023, a-t-elle annoncé lundi. Cela est d'autant plus surprenant que les congés de détente dans les écoles francophones ne débutent que le 26 février. Le VAB a, de son côté, reçu 3% d'appels en moins par rapport à l'année passée.

Le nombre d'interventions techniques pour des pannes et des accidents effectuées par Touring entre le 10 et le 18 février a grimpé à 530, contre 477 l'année dernière. La majorité des personnes en détresse se trouvaient dans des pays voisins, mais de nombreux appels venaient également de pays du sud tels que le Portugal, l'Italie et l'Espagne. La plupart des problèmes concernaient les pneus, la batterie, le démarreur, le système de refroidissement et les freins.

Le nombre d'interventions de Touring pour des raisons médicales a en revanche baissé (249, contre 313 en 2023). "Nous avons effectué 59 rapatriements, contre 81 l'année dernière", a indiqué Danny Smagghe, porte-parole de Touring. "Le nombre d'accidents de ski a légèrement diminué en raison du manque de neige dans les stations de basse altitude. L'absence de neige a également poussé de nombreux vacanciers à opter pour des vacances au soleil, comme en Espagne ou en Italie