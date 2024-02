UBS promet de gâter ses actionnaires après des résultats meilleurs que prévu

Pour l'ensemble de l'exercice, son bénéfice net s'est monté à 29 milliards, gonflé par un gain comptable exceptionnel résultant de l'écart entre les 3 milliards de francs suisses déboursés pour reprendre son ex-rivale au bord de la faillite et la valeur de l'actif net comptabilisé.

UBS va relever son dividende à 0,70 dollar par action, contre 0,55 dollar un an plus tôt et a promis une hausse "de l'ordre de 15%" de son dividende cette année.

En 2023, le groupe a déjà réalisé 4 milliards de dollars d'économies sur les 10 milliards initialement visés d'ici 2026 et il estime désormais qu'il peut faire 13 milliards de dollars d'économies à cette échéance grâce à l'intégration de Credit Suisse et à la liquidation d'actifs que la banque ne souhaite pas conserver.