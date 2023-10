Un nouveau record de profondeur pour un navire à Anvers

Seize mètres, c'est la profondeur maximale autorisée sur l'Escaut occidental, l'estuaire que doivent emprunter les navires s'ils veulent se rendre depuis la mer vers Anvers. C'est le MSC Tessa qui est entré dans le port avec un tel tirant d'eau lundi matin. Le port planchait sur une série de tests qui devait progressivement porter la profondeur de 15,7 à 16 mètres.

"Nous avons besoin d'atteindre ce cap pour pouvoir à l'avenir continuer à accueillir les plus gros porte-conteneurs", expliquent les autorités portuaires. Les essais ont été menés par l'association flamande et néerlandaise de pilotes de navires, la compagnie MSC, l'Autorité nautique commune et le Port d'Anvers-Bruges.