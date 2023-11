Un pont piétonnier et cyclable de 700 mètres installé boulevard Léopold III en périphérie

Un pont piétonnier et cyclable, long de 710 mètres, surplombant le boulevard Léopold III, à la frontière entre les Régions flamande et bruxelloise, est désormais installé. Accessible aux usagers faibles dès avril 2024, l'imposante structure relie le Harenweg à Zaventem avec la Sint-Stevens-Woluwestraat à Machelen, offrant aux piétons et cyclistes une alternative plus sécurisante pour traverser l'importante artère. Il s'agit du plus long pont cycliste et piétonnier de Flandre, claironnent les autorités régionales.