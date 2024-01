Une baisse des taux cette année n'est pas une certitude, selon un responsable de la BCE

Il n'est pas certain que la Banque centrale européenne (BCE) réduise ses taux d'intérêt cette année, a déclaré Robert Holzmann, président de la banque centrale autrichienne et gouverneur de la BCE, à l'agence de presse Bloomberg lors du Forum économique mondial (WEF) de Davos, en Suisse. Il a notamment souligné les risques que les troubles au Moyen-Orient et dans la mer Rouge, dus aux attaques des rebelles houthis contre les navires, font peser sur l'inflation.