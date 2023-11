Une berme pour protéger les tunnels des bateaux sur le canal Albert

La réalisation des tunnels de la zone du canal est actuellement en cours de développement. Comme le sommet des tunnels est plus haut que le fond de l'Amerikadok -à proximité de Noordkasteel, dans la province d'Anvers-, une berme est d'abord construite pour protéger les tunnels de toute collision.

"De nombreuses études ont précédé la conception de la berme. Plus un tunnel est profond, plus sa construction est coûteuse. Il a donc été décidé d'élever le tunnel un peu plus haut. Mais, en raison de sa position plus élevée, il existe un risque de collision si un bateau s'écarte de sa trajectoire", a précisé le constructeur.