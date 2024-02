"Une croissance épatante": comment expliquer le succès des voitures d'occasion?

Traxio qualifie cette croissance d'"épatante, après une année 2023 déjà fructueuse". "Il semble que le marché des voitures d'occasion soit en constante amélioration et qu'il maintiendra un niveau élevé au cours des années à venir". D'après la fédération, le marché des voitures d'occasion continue d'évoluer favorablement en raison de plusieurs facteurs clés tels que leur prix plus abordable, qui connaissent même une légère baisse en ce début d'année. Les moteurs à essence continuent de représenter 54%, tandis que la part des véhicules d'occasion au diesel poursuit son déclin à 32,7%.

En outre, le nombre total d'immatriculations (c'est-à-dire toutes catégories confondues, pas seulement les consommateurs) de voitures électriques neuves a très fortement augmenté en janvier 2024 par rapport à janvier 2023, passant de 5.715 unités à 9.893 unités (+73,1%). Les immatriculations de voitures électriques d'occasion par les particuliers ont également bondi de 94,7%. Elles sont passées de 285 unités, en janvier 2023, à 555 unités en janvier 2024 (+94,7%).

Volkswagen et BMW étaient les marques de voitures d'occasion les plus vendues, devant Mercedes, Opel et Peugeot. En ce qui concerne les modèles les plus populaires, le top 4 n'a pas changé en janvier. La VW Golf (2.540) est arrivée en tête, suivie par la VW Polo (1.858), l'Opel Corsa (1.742) et la BMW Série 3 (1.388).