USA: Citibank poursuivi par l'Etat de New York pour manque de protection des clients

Elle réclame à Citibank le remboursement des sommes volées, avec versement des intérêts, et le paiement de sanctions financières, en remontant jusqu'à six ans en arrière.

Elle reproche à Citibank d'avoir des "protocoles et des procédures laxistes en matière de sécurité, des systèmes de surveillance inefficaces, de ne pas réagir en temps réel et de ne pas enquêter correctement sur les signalements de fraude".

La banque a immédiatement réagi dans un communiqué: "Citi respecte toutes les lois et régulations concernant les virements et travaille extrêmement dur pour éviter que des menaces n'affectent nos clients et pour les aider à récupérer les sommes perdues lorsque c'est possible".

D'après l'établissement, "les banques ne sont pas tenues de rembourser intégralement les clients lorsqu'ils ont suivi les instructions de criminels et que les banques n'ont aucune indication que les clients ont été trompés".