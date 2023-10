USA: la confiance des consommateurs continue sa baisse en octobre

La confiance des consommateurs s'est de nouveau dégradée aux Etats-Unis en octobre, pour le troisième mois d'affilée, ceux-ci se montrant plus inquiets pour la situation actuelle malgré des indicateurs macro-économiques au beau fixe.

L'indice est tombé à 102,6 points, a indiqué mardi le Conference Board, contre 104,3 points en septembre, selon des données révisées en hausse. La baisse est cependant moins forte qu'attendu puisque les analystes anticipaient 100 points, selon le consensus de briefing.com.

"Les consommateurs restent préoccupés par la hausse des prix en général, et tout particulièrement concernant l'alimentation et l'essence. Ils expriment également leur inquiétude au sujet de la situation politique et de la hausse des taux d'intérêt", a détaillé Dana Paterson, cheffe économiste du Conference Board, citée dans le communiqué.