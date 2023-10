Vanessa prépare ses propres produits ménagers: "En 3 ans, j'ai économisé des centaines d'euros"

Gel douche, shampooing, nettoyants en tout genre



Vanessa prépare aussi son propre gel douche, du shampooing solide, du gel nettoyant pour WC, nettoyant pour le sol. En trois ans, elle affirme avoir économisé des centaines d'euros. "J'en suis sûre car les produits ménagers, ça coûte super cher", remarque Vanessa.

Pour ses dosettes, elle a fait ses calculs: chacune lui revient à 13 centimes. On est loin de certains prix pratiqués en magasin. Souvent, il faut compter près du triple par unité. "Je conseille aux gens de faire un produit, et si ça fonctionne, on continue et on en fait un deuxième, mais d'y aller petit à petit", recommande Vanessa.