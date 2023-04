Vers une timide sixième hausse du BEL 20

Après avoir franchi brièvement les 3.800 points lundi à l'ouverture, l'indice BEL 20 devait repasser dans le rouge pour ensuite repartir à la hausse et afficher un gain de 0,2% vers onze heures en s'inscrivant à 3.801 points avec 14 de ses éléments dans le vert, Sofina (210,20) et Proximus (9,07) en tête avec des hausses de 1,8 et 2%.

Umicore (31,19) concédait 0,1% alors que Aperam (33,19) était en tête des baisses avec une chute de 3,4%, suivie de Barco (27,10) et Melexis (105,30) qui reculaient de 1,2 et 1%.

KBC (64,30) suivait avec un mieux de 1,6% en compagnie des immobilières Cofinimmo (82,65) et WDP (27,62) qui remontaient de 1,3 et 1,1%, Ageas (40,01) et AB InBev (61,51) se contentant de mieux de 0,4 et 0,3%.

Solvay (104,75) et arGEN-X (337,80) valaient 0,6 et 0,8% de moins que vendredi alors que UCB (82,58) et Galapagos (35,42) s'appréciaient de 0,2%.

Hors BEL 20, Exmar (11,60) bondissait de 19,6% après l'annonce d'une OPA tandis que des bonds de 3,7 et 3,3% étaient notés en Econocom (3,07) et Qrf (10,90), VGP (83,90) et Ekopak (19,35) remontant de 2,1 et 2,8%, ING (11,27) de 3,1%.

DMS Imaging (0,0225) abandonnait enfin 12,1% en compagnie de Mithra (2,775), négative de 2,1%.