Elio Di Rupo en visite dans l'unique centre wallon de prévention du suicide

(Belga) Le ministre-président wallon Elio Di Rupo a visité mercredi l'ASBL namuroise "Un pass dans l'impasse", l'unique structure de prévention du suicide en Wallonie. Il s'est entretenu avec des accueillantes, des psychologues et les responsables du centre. Le suicide est la première cause de décès chez les 15-44 ans.

A quatre jours de la Journée francophone de prévention du suicide, Elio Di Rupo a rencontré une équipe pluridisciplinaire de l'ASBL, qui reçoit chaque mois environ un millier d'appels téléphoniques, autant d'appels à l'aide. "Suite à la succession des crises, ces chiffres ont augmenté de 40% lors des deux dernières années", a expliqué l'administrateur délégué, Thomas Thirion. "En 2019, le suicide était déjà la première cause de mortalité chez les 15-44 ans, devant les cancers et les accidents de la route", a-t-il précisé. Face à ce constat, l'ASBL appelle tout citoyen à devenir une sentinelle afin de détecter les personnes en détresse et déclencher une alerte. Depuis juillet 2020, la structure dispense également des séances de soins psychologiques gratuits aux indépendants en détresse. "Un pass dans l'impasse" possède actuellement huit antennes en Wallonie (Tournai, Mons, La Louvière, Charleroi, Louvain-la-Neuve, Namur, Liège et Marche-en-Famenne). Thomas Thirion a profité de la présence d'Elio Di Rupo pour évoquer le prochain objectif de l'ASBL. "Pour l'instant, nous fonctionnons selon une convention pluriannuelle de trois ans, mais nous aimerions être reconnus par l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) comme centre d'opérationnalisation en médecine préventive. Ce qui sécuriserait l'emploi, nous donnerait davantage de moyens et nous permettrait d'avoir un numéro accessible 24 heures sur 24", a conclu l'administrateur délégué de l'ASBL. (Belga)