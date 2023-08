18 mois de prison avec sursis pour des entraves méchantes à la circulation à Gembloux

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé, jeudi, une peine de prison de 18 mois assortie d'un sursis probatoire de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive déjà effectuée à l'encontre d'un prévenu pour entraves méchantes à la circulation, tentative d'extorsion, vol et détention de cocaïne. Il devra notamment intégrer un centre de traitement des assuétudes.

Les faits ont été commis à Gembloux, entre le 24 septembre 2022 et le 15 mars 2023. Le prévenu, bipolaire et dépendant au crack, qu'il consommait à raison de 50 euros par jour, avait pris l'habitude de mendier de façon particulièrement agressive. Il lui arrivait de se jeter sur des véhicules, au feu rouge, ou alors que ceux-ci étaient en circulation. Il a tenté à plusieurs reprises d'ouvrir des portières et importuné des passants, notamment à proximité des écoles.

Vingt-cinq entraves et une cinquantaine de tentatives d'extorsion lui sont imputées. Il a dérobé un portefeuille le 12 mars 2023, avant d'être interpellé le lendemain alors qu'il arrêtait des véhicules sur la chaussée de Charleroi. Il avait été placé en détention préventive depuis lors.