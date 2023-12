20 ans requis contre un homme qui a tenté d'assassiner son épouse

Le prévenu et son épouse s'étaient établis à Verviers en 2019 après avoir obtenu le statut de réfugiés. Le prévenu consommait régulièrement de l'alcool, des stupéfiants et des médicaments. Sous l'influence de ces produits, il avait imaginé que son épouse le trompait et entretenait une relation incestueuse avec son propre frère. Une première scène de dispute s'était déroulée le 26 mars 2023, lors de laquelle le prévenu avait menacé de défigurer son épouse avec un couteau et de la tuer.

Libéré sous conditions, il n'avait pas respecté l'interdiction d'approcher encore son épouse. Le 12 avril 2023, il l'avait forcée à consommer de la cocaïne avant de l'emmener dans un immeuble de la région verviétoise, où elle avait subi des faits de viol et de tortures. Le prévenu avait précisé qu'il voulait punir son épouse, la torturer afin qu'elle ressente le même degré de douleur que lui et la tuer. La dame avait subi des tortures pendant plus de cinq heures.