3 membres d'une famille auditionnés: le fils indique n'avoir rien vu du transport d'or

Valérie P., prévenue en tant que membre d'une organisation criminelle, pour trafic de cocaïne et de cannabis, a indiqué avoir pris connaissance "à un certain moment" des trajets effectués par son compagnon, Didier M. Ce dernier a relaté avoir demandé un prêt à "Abdelwahab G. "Il a refusé, mais il m'a dit que, si je voulais, il pouvait me mettre en contact avec quelqu'un pour gagner de l'argent." Ces trajets, Valérie. P a précisé ne les avoir jamais réalisés. Pourtant, la présidente lui a fait part de l'existence d'écoutes faisant référence à un projet de participer à l'un d'eux. "Moi je le voyais en tant que tourisme, faire les étapes. Et on ne l'a jamais fait", a rappelé la prévenue.

Poursuivi comme membre d'une organisation criminelle et importation de cocaïne, le fils de Valérie P. et beau-fils de Didier M., Bastian R. S., conteste les chefs de prévention à son encontre. Il a toutefois reconnu avoir participé à un voyage en Maserati pour aller voir son père. "Didier M. m'a dit que c'était la voiture d'un ami. Je n'ai pas posé de questions." Son avocate précise: "le seul voyage auquel il a participé, c'était en février 2021. La voiture est arrivée vide et revenue chargée mais lui n'était plus là". Le prévenu a affirmé n'avoir rien vu de l'or transporté. "Didier M. m'a déposé à la gare après m'avoir dit que les personnes qui allaient charger la voiture n'étaient pas fréquentables."