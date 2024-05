4 militaires devant la justice pour négationnisme et propos haineux: une peine de 10 mois de prison et des peines de travail requises

Le parquet fédéral a requis mercredi en début d'après-midi devant la justice carolo une peine de 10 mois de prison avec sursis et des peines de travail contre quatre prévenus. Ces derniers, militaires, sont poursuivis pour incitation à la haine et à la violence et négationnisme. Les prévenus ont créé et participé à un groupe de discussion en ligne dénommé "Auschwitz".

Le 9 juin 2021, la justice reçoit un signalement sur un jeune militaire, de la part du SGRS (Service Général du Renseignement et de la Sécurité). Le service de renseignement militaire s'inquiète du comportement du militaire sur les réseaux sociaux et de sa participation à un stage de tir en Pologne organisé par un individu bien connu pour son attachement à l'extrême droite. L'enquête et la perquisition au domicile du suspect confirment une activité sur le web. Ce dernier est l'un des administrateurs d'un groupe de discussion en ligne dénommé "Auschwitz".