633 personne ont modifié l'enregistrement de leur genre en 2023

En 2023, 633 personnes ont changé l'enregistrement de leur genre dans les actes d'état civil et le registre de la population, selon les données du SPF Justice et de l'état civil, rendues publiques dimanche.

In 2023, le nombre de telles modifications dans genre a donc été plus élevé que les années précédentes, soit 569 en 2022, et 513 en 2021. La majorité de ces modifications concernent des personnes âgées entre 18 et 29 ans. Pour les personnes de moins de 18 ans, il y a eu 52 changements d'enregistrement.

Les mineurs peuvent en effet aussi introduire une telle demande, s'ils sont au moins âgés de 16 ans, sont assistés de leurs parents ou de leur représentant légal et disposent d'un certificat d'un psychiatre pour enfants et adolescents.

Depuis janvier 2018, une personne trans n'a plus besoin de remplir certaines conditions médicales pour faire modifier son inscription de genre et son prénom sur les actes d'état civil et dans le registre de la population.