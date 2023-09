7 hommes et 5 femmes pour juger Francis Vandy devant les assises de Namur

La cour d'assises de Namur a désigné mercredi 7 hommes et 5 femmes pour entamer, le 2 octobre, le procès de Francis Vandy, âgé de 73 ans.

L'accusé a été reconnu coupable d'un meurtre et d'un assassinat ainsi que d'infractions à la loi sur les armes le 29 septembre 2022 et condamné à 25 ans de prison par la cour d'assises du Hainaut. Décision qui a été cassée par la Cour de cassation le 8 février 2023, qui a renvoyé la cause devant les assises de Namur.

Francis Vandy, ancien membre de la police judiciaire fédérale, a reconnu avoir tiré le 28 août 2019 à Forchies-la-Marche (Fontaine-l'Evêque) sur deux frères d'origine roumaine qui pêchaient au bord de son étang. L'accusé a dans un premier temps nié être l'auteur des coups de feu avant d'avouer les faits, expliquant qu'il avait tiré en état de légitime défense, les deux hommes se montrant menaçant après qu'il leur ait demandé de quitter les lieux. Un incident était déjà survenu fin 2018 avec les deux mêmes personnes.