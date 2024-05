Abdelwahab G. reconnaît en partie sa fonction de dirigeant d'une organisation criminelle

Abdelwahab G. a partiellement reconnu mardi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, sa responsabilité et culpabilité en tant que dirigeant d'une organisation criminelle dans le dossier Encro. L'homme est l'un des chefs présumés de cette organisation active dans le trafic de stupéfiants et mise au jour à la suite du décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.