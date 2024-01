Abusé par un prêtre par le passé, il se venge en volant des œuvres dans une église

Un couple de Wetteren et une de leurs connaissances, antiquaire de profession, risquent, devant le tribunal correctionnel de Tongres, une peine entre 60 et 100 heures de travail pour le vol et le recel de deux statues de saints qui se trouvaient dans lieux de culte catholique de Burg-Reuland, en province de Liège.

Le couple s'était rendu à Maldingen en juin 2021 et avait visité l'église Saint-Jean ainsi qu'une chapelle d'Aldringen, un village voisin de la même commune germanophone. L'homme, âgé de 58 ans, dit avoir voulu se venger des abus qu'il avait subis enfant de la part d'un prêtre et a dérobé dans l'église une statue de Matthieu, vieille de plus de 100 ans. Un témoin l'a vu s'enfuir de l'église avec un gros sac et s'engouffrer dans une voiture, conduite par sa femme. Un peu plus tard, il est apparu qu'une statue de la Vierge avait aussi disparu de la chapelle de Maldingen.

Le couple a rapidement pu être identifié par les enquêteurs grâce aux images des caméras ANPR (reconnaissance de plaques, NDLR). Les deux œuvres avaient entre-temps été vendues à une connaissance du couple, antiquaire. Celui-ci a affirmé ne pas avoir su que les statues étaient issues de vols, ce que le parquet a estimé impossible. Le couple risque des peines de travail de 75 à 100 heures, tandis que l'antiquaire risque une peine de 60 heures. Tous trois pourraient aussi écoper d'une amende de 800 euros.