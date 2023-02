Accidents de la route: le nombre de tués augmente mais reste sous le niveau pré-pandémie

Environ 20.600 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route l'an dernier. C'est davantage qu'en 2021, mais cela reste "2.000 de moins (-10 %) qu'en 2019, l'année précédant la pandémie", note la Commission.

L'évolution est cependant inégale d'un pays à l'autre, et dans certains le nombre de tués a dépassé les statistiques pré-pandémie. C'est le cas aux Pays-Bas (+4% de 2019 à 2022) et en Irlande (+11%) par exemple. Sur les routes belges, le nombre de tués reste, toujours selon ces chiffres préliminaires, inférieur à celui de 2019 (-7%), même s'il y a eu un bond (52 tués par million d'habitants) par rapport à 2020 (43) et 2021 (45).

Sur l'ensemble de l'UE, le nombre de tués sur les routes était de 46 par million d'habitants en 2022.

En 2018, l'Union s'était donné pour objectif de faire baisser de moitié le nombre de tués sur les routes pour 2030.