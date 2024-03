Acquittement et sursis complet sollicités pour les compagnes de deux dirigeants présumés

L'avocat de Naïma A. et Deljana N. a respectivement sollicité l'acquittement et le sursis complet pour ses clientes devant le tribunal correctionnel de Bruxelles lundi, lors des plaidoiries du procès Encro. Les prévenues sont les compagnes de deux dirigeants présumés d'une organisation criminelle active dans le trafic de drogue, mise en lumière après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.