Acquittement pour un entraineur de ping-pong suspecté du viol d'une joueuse

Le tribunal correctionnel de Verviers a acquitté vendredi entraineur de ping-pong suspecté de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle sur une jeune fille qu'il entrainait. Le parquet avait requis une peine de quatre ans de prison à l'encontre du trentenaire. Le tribunal lui a finalement accordé le bénéfice du doute.

Les faits remontent à 2018 et 2019 et avaient été mis au jour en septembre 2020, lorsqu'une plainte pour viol avait été déposée par la jeune femme. "Dans ses déclarations, la jeune fille avait d'abord fait état d'une relation normale entre un entraineur et une sportive. Par la suite, le prévenu s'était mis à lui envoyer des messages à caractère sexuel. Il s'était physiquement rapproché d'elle lors des entrainements, la considérait comme son poulain…", avait expliqué le ministère public, soulignant l'important appétit sexuel du prévenu.

"Dans des messages qu'il lui a envoyés, il fait des allusions sexuelles. À plusieurs reprises, il lui a expliqué que ce serait bien qu'il soit son premier amant", avait ajouté le parquet.