Acquittement, sursis et réduction de peine sollicités pour plusieurs hommes de main

L'avocate de Georgios G. a sollicité mercredi un sursis pour son client, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, dans le cadre des plaidoiries du procès Encro. Le prévenu est considéré comme une "petite main" au sein d'une organisation criminelle active dans un trafic de drogue, mise en lumière après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

"Ce travail était un paradis pour un consommateur de drogue comme lui. Il avait accès à de la cocaïne de façon illimitée et ne voulait même plus retourner en Grèce", explique le conseil de Georgios G. "Mais la drogue lui montait à la tête. En permanence sous emprise, il ne se rendait pas compte de ce qu'il se passait."

"Mon client n'a enregistré aucun profit en participant au trafic", poursuit l'avocat. "Ce qui ressort du dossier, c'est plus de la souffrance humaine." Le pénaliste a dès lors demandé aux juges de tenir compte de la fragilité de son client et la durée de sa détention préventive, et ainsi d'envisager une peine avec sursis.