Afrique du Sud : descente de police en prison, des objets de contrebande saisis

Ces contrôles "surprises, ponctuels et inopinés" vont être menés plus régulièrement, a annoncé un porte-parole des services pénitentiaires.

La vidéo TikTok vantant les conditions de détention, qui totalise 4,1 millions de vues, a provoqué la colère de nombreux Sud-Africains, qui sont déjà confrontés au coût de la vie et à la montée en flèche du taux de criminalité.

Dans cette vidéo, on voit un homme en salopette jaune s'adressant à la caméra et disant : "Vous nous mettez en prison et vous pensez que nous souffrons. Non, mon frère, nous nous en sortons extrêmement bien, regardez comme nous sommes heureux".

"Nous ne payons même pas de loyer, ni d'électricité", lance-t-il, ajoutant que les repas et l'éducation sont également gratuits.