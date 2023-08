Afrique du Sud: Zuma s'est présenté en prison, libéré aussitôt

"Une décision a été prise" pour que M. Zuma, condamné pour outrage en 2021 et qui avait passé deux mois derrière les barreaux avant d'être remis en liberté pour raison médicale, "se rende au centre correctionel d'Estcourt", en pays zoulou (est), a déclaré le responsable des services pénintentiaires, Makgothi Samuel Thobakgale.

"Il est arrivé à six heures ce matin et a été admis dans le système" avant d'être "soumis à une procédure de remise de peine" et libéré une heure plus tard, a-t-il ajouté devant la presse à Pretoria.