Agression d'un gardien et débrayage à la prison de Namur

Un gardien de la prison de Namur a été violemment agressé par un détenu dimanche matin et le personnel de surveillance pénitentiaire a décidé de débrayer jusqu'à 22h00, a indiqué la CGSP.

Le gardien a reçu de nombreux coups de poings et a été visé à l'omoplate à l'aide d'une fourchette. Il est ouvert à l'arcade sourcilière et présente de multiples hématomes au visage et sur le corps.

Le personnel de la prison, choqué, a décidé dans la foulée de limiter son travail à la distribution des repas et des médicaments, jusqu'à 22h00. D'autres actions sont envisagées pour lundi. Une décision sera prise à ce sujet dans la matinée, a précisé Arnaud Henin, assistant de surveillance pénitentiaire et délégué syndical CGSP.