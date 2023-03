Alain Goffin condamné à 15 ans de réclusion pour meurtre et menaces

La cour d'assises du Hainaut a condamné, mercredi, Alain Goffin (76 ans) à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son épouse, commis à Ham-sur-Heure-Nalinnes le 27 avril 2019, et les menaces proférées envers celles-ci, un an plus tôt.

La cour lui a accordé deux circonstances atténuantes: son âge et l'absence d'antécédents judiciaires. Elle a aussi retenu l'extrême gravité des faits, l'homme n'ayant pas hésité à ôter la vie de celle qui a partagé sa vie durant plus de cinquante ans.

Le couple s'est marié en octobre 1967. Deux enfants sont nés de cette union. De nombreuses disputes ont éclaté durant leur vie commune. Éliane Abrassart était une femme battue. Toutefois, elle n'a jamais envisagé de quitter son époux, un homme autoritaire et impulsif.

Les dernières années de leur vie commune étaient plus difficiles. Eliane était malade et son mari se montrait violent sous l'effet de l'alcool. En 2018, il a proféré des menaces de mort contre son épouse. Un an plus tard, le mari passait à l'acte, à la suite d'une énième querelle. Il ne lui a laissé aucune chance de survie, laissant leur famille dans un profond désarroi.

Le 27 avril 2019, le couple s'était disputé pour l'achat d'un plat à cuisiner dans un magasin. Le crime a eu lieu alors qu'Alain Goffin revenait du café.