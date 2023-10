Alerte à la bombe à Betekom: aucun explosif retrouvé, le périmètre de sécurité est levé

À Betekom, dans la commune de Begijnendijk (Brabant flamand), le périmètre de sécurité autour de l'Institut Saint-Joseph a été levé après que la fouille des locaux de l'école n'ait rien révélé de suspect. C'est ce qu'a déclaré le bourgmestre Bert Ceulemans. Deux écoles, un immeuble d'habitations et deux supermarchés avaient été évacués.

Une note mentionnant une alerte à la bombe avait été retrouvée jeudi matin à l'Institut Saint-Joseph, à Betekom. Il avait alors été immédiatement décidé d'évacuer l'école primaire et secondaire et de placer les 700 élèves de l'établissement en sécurité dans une salle de sport voisine. Un immeuble situé en face de l'école et deux supermarchés avaient également été évacués par précaution.

La police fédérale avait envoyé deux chiens détecteurs d'explosifs sur place pour fouiller les locaux de l'établissement. Mais rien n'a été retrouvé. Vers 14h30, le périmètre a été levé et tous les élèves ont pu regagner leur classe.