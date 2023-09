Ali El Haddad Asufi demande une peine qui lui "correspond"

"Tout ce que je demande au jury c'est de me donner une peine qui me correspond à moi, pas une peine exemplaire". C'est par ces mots qu'Ali El Haddad Asufi a conclu sa dernière intervention au procès des attentats du 22 mars 2016. Il a également réaffirmé qu'il n'avait "jamais voulu ça".

"Vous m'avez reconnu coupable d'assassinats. Je dois avouer que je ne m'y attendais pas", a d'abord déclaré le Belgo-Marocain en s'adressant au jury. "Ça a été un coup de massue pour moi et ma famille. C'est désormais une vérité judiciaire et je l'accepte, mais je ne suis ni un terroriste, ni un assassin. Je n'ai jamais voulu tout ça."

"Ibrahim El Bakraoui a détruit ma vie, mais je l'ai détruite aussi. J'aurais dû me poser les bonnes questions. Tous les jours dans ma cellule je me demande comment j'ai pu être aussi stupide, aussi aveugle. Je vais devoir vivre avec ça", a ajouté Ali El Haddad Asufi.