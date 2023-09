Ali El Haddad Asufi a été condamné, vendredi soir par la cour d'assises de Bruxelles, à une peine de 20 ans de prison et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines (TAP) pendant 10 ans. Cet homme a été reconnu coupable d'être co-auteur des attentats du 22 mars 2016. Il était l'un des plus proches amis du kamikaze Ibrahim El Bakraoui et avait, selon le jury, "renoncé à acquérir une connaissance plus précise" de ce que fomentait son comparse.