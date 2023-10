Ambulance volée et secouristes menacés durant la nuit de samedi à dimanche à Bruxelles

Une ambulance en intervention a été volée à Laeken au cours de la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de Bruxelles. Le véhicule a toutefois pu être retrouvé peu de temps après. Un peu plus tard, des ambulanciers du SIAMU ont été agressés, cette fois à Saint-Josse-ten-Noode.

"Une ambulance 112 et un SMUR ont été appelés avenue Jean de Bologne à Laeken, dimanche à 00h50, pour une intervention médicale urgente à domicile", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole du SIAMU de Bruxelles. "Pendant l'intervention, l'ambulance a été volée. Grâce au système 'track en trace', le véhicule a pu être localisé et récupéré rue Gustave Schildknecht, également à Laeken, mais les clés du véhicule avaient disparu", a-t-il ajouté. Une enquête judiciaire est ouverte.

Un peu plus tard, vers 02h50, une ambulance a été requise chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode pour un blessé sur la voie publique. "Un individu a perturbé le bon déroulement de l'intervention et ne donnait aucune suite aux injonctions", a relaté Walter Derieuw. "Soudainement, cette personne a exhibé un couteau pour menacer les ambulanciers et les policiers sur place. Ces derniers ont, heureusement, pu maîtriser l'individu". Une enquête judiciaire est également ouverte concernant cette agression.