Amond Radu reconnu coupable de meurtre, l'excuse de la provocation pas retenue

La cour d'assises du Hainaut a prononcé, mercredi, la culpabilité d'Amond Radu (26) pour le meurtre de Cyprian Brustureanu (41) commis le 5 octobre 2021 à La Louvière, et pour des coups portés à Ovidiu D.

Ovidiu D., qui s'était interposé entre les deux hommes, avait été blessé d'un coup de couteau dans le bras et avait été placé en incapacité de travail durant plus de quatre mois.

Selon les témoins, Cyprian Brusturean avait donné un coup de tête à Amond Radu et des coups de poing. Amond Radu avait répliqué en lui portant trois coups de couteau, dont un lui a transpercé le coeur.

Un accord avait été trouvé entre les deux parties, mais une dispute avait entretemps éclaté entre Amond Radu, proche des frères A., et Cyprian Brusturean, considéré comme le garde du corps de Florin T.

Les avocats de l'accusé avaient demandé aux jurés de répondre "oui" au meurtre et aux coups ayant entraîné une incapacité de travail. Toutefois, ils estimaient que le meurtre avait été provoqué.

Le jury n'a pas retenu l'excuse de provocation, estimant que la disproportion entre les coups portés par la victime et ceux portés par l'accusé est flagrante. L'accusé a utilisé un couteau et a visé, à deux reprises, le côté gauche du thorax de la victime. La victime n'avait, elle, utilisé que sa tête et ses poings.