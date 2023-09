Antonio Panzeri libéré mais interdit de quitter le territoire belge

Jusqu'ici, Antonio Panzeri était placé sous la surveillance d'un bracelet électronique à son domicile à Bruxelles.

Le parquet fédéral belge enquête depuis plusieurs mois sur des tentatives du Qatar et du Maroc d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen par la corruption. Les deux pays auraient tenté d'influencer les décisions et les résolutions du Parlement européen par l'intermédiaire de l'ancien député européen italien Pier Antonio Panzeri et de son organisation à but non lucratif Fight Impunity.