Après Giuliani, Trump attendu dans une prison de Géorgie pour une prise d'empreintes

Sa venue sera cependant brève. Comme ses co-accusés, Donald Trump devrait être placé en état d'arrestation tout en restant libre après le paiement d'une caution - fixée à 200.000 dollars dans son cas. Les règles en vigueur prévoient aussi la prise des empreintes.

Surtout, l'ancien chef d'État, âgé de 77 ans, pourrait devoir se soumettre à l'infamant rituel du "mugshot", la prise en photo des prévenus.

Déjà, ceux des 18 co-accusés de M. Trump qui ont défilé à la prison ont vu leur passage immortalisé et leur photo circuler en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. Parmi eux, l'ancien maire de New York et ex-avocat du milliardaire, Rudy Giuliani, dont la caution a été fixée à 150.000 dollars et qui est venu mercredi à la prison de Rice Street.