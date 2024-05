Après un crash, des avions britanniques absents des commémorations du Débarquement

Les avions d'un escadron d'appareils britanniques de la Deuxième Guerre mondiale ne sont plus attendus au 80e anniversaire du Débarquement les 5 et 6 juin, par mesure de sécurité après un accident mortel, a annoncé la Royal Air Force.

Une enquête a été ouverte mais la cause de l'accident restant pour l'instant "inconnue", "il a été décidé de prolonger la suspension de vol" des appareils du Battle of Britain Memorial Flight (BBMF), a fait savoir l'armée de l'air dans un communiqué.

"Les vols ne reprendront que lorsqu'il sera sûr et approprié de le faire", "par conséquent et à regret, les avions du BBMF ne devraient pas être en mesure de participer aux commémorations du D-Day les 5 et 6 juin 2024", a-t-elle expliqué.

L'appareil qui s'est écrasé volait à proximité de la base aérienne de Coningsby, dans l'est de l'Angleterre, où étaient basés six Spitfire parmi les quelques dizaines encore en état de voler.