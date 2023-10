Arnaque aux pralines en Wallonie: trois faux scouts ont subtilisé 70.000 euros en faisant du porte-à-porte

Trois jeunes viennent d’être arrêtés pour une arnaque aux pralines. Ils escroquaient leurs victimes en faisant du porte-à-porte pour vendre des pralines dans le Brabant wallon et en province de Namur.

Un mineur et deux majeurs de 18 et 22 ans… Déguisés en scouts pour tromper leurs victimes, ces jeunes expliquent vendre des pralines : quelques euros le ballotin. Ils refusent l’argent liquide et présentent, par exemple, un terminal de paiement par carte.