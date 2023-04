Arrestation d'un individu dans le milieu des stupéfiants à Tournai

Un dealer présumé a été placé sous mandat d'arrêt à Tournai pour trafic de stupéfiants. L'homme était en possession de cocaïne et d'héroïne, indique vendredi le parquet local.

L'homme a été interpellé mercredi à Tournai par les services de la zone de police du Tournaisis en flagrant délit de vente d'héroïne et de cocaïne. "Cette interpellation a permis à nos services de saisir 166,03 grammes de cocaïne; 167,97 grammes d'héroïne, une somme de plus de 2.600 euros, trois GSM et une balance de précision", selon les informations du parquet de Tournai-Mons.

L'individu, âgé de 50 ans, a été déféré devant une juge d'instruction. Un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre.