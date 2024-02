Arrêt reporté à mardi concernant une demande de disjonction dans un "dossier Rwanda"

La cour d'assises de Bruxelles a reporté, lundi, le prononcé de son arrêt à mardi 14h00 concernant une demande de disjonction dans un nouveau procès relatif au génocide au Rwanda prévu pour avril. Deux hommes, Emmanuel Nkunduwimye, âgé de 65 ans, et Ernest Gakwaya, âgé de 48 ans, sont accusés du crime de génocide et de crimes de guerre, pour des meurtres et des viols commis durant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994.