Assassinat de Dion: la présidente prononce le huis clos "dans l'intérêt de la justice"

Les avocats de la défense, victime d'insultes et de paroles d'intimidation depuis le début du procès d'Abdellah Ben Abdeslam et de Mohamed Benamar, ont été visés par des jets d'objets jeudi soir lors du prononcé de l'arrêt qui a reconnu les deux accusés coupables d'assassinat. Ils ont demandé le huis clos vendredi et Me De Taye, un des conseils de Mohamed Benamar, a indiqué que sa parole n'était plus libre dans de telles circonstances, qu'il ne se sentait pas serein au moment de se lever pour plaider.

L'avocat général Stéphane Lempereur a indiqué comprendre la demande de la défense, et la cour s'est retirée pour en délibérer. Après une petite demi-heure, la présidente Sophie Leclercq a prononcé un arrêt sur la question. Elle y mentionne les "incidents graves" de jeudi soir, qui ont vu plusieurs personnes se précipiter sur les accusés jusque dans le box, malgré l'important dispositif policier déployé dans la salle. L'arrêt précise que deux personnes ont été arrêtées suite à ces incidents, et qu'il y a eu d'autres soucis dans la salle qui ont obligé la cour à interrompre le prononcé.