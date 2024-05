Attaque au couteau à Mannheim: l'agresseur aurait été abattu

Un militant anti-islam et un policier ont été poignardés vendredi à Mannheim, en Allemagne, a rapporté le quotidien allemand Bild. L'agresseur aurait été abattu. Le militant poignardé serait Michael Stürzenberger.

Le quotidien allemand a partagé une vidéo de l'agression, dans laquelle la police tire visiblement sur l'assaillant. Les forces de l'ordre confirment qu'une arme à feu a été utilisée pour neutraliser l'individu. Son état de santé n'est pas connu, mais il ne pose plus aucun danger pour la population, explique la police.

Michaël Stürzenberger était présent à une manifestation de Pax Europa, un mouvement populiste de droite. L'organisation évoque une "nouvelle tragique" et affirme que plusieurs de ses membres ont été blessés. Les victimes, dont un policier, auraient subi de très graves blessures.

M. Stürzenberger tient un blog anti-islam et a reçu une notoriété nationale en Allemagne quand il s'est opposé à la construction d'une mosquée à Munich. Il a été condamné à deux reprises, une première fois pour avoir injurié un agent de police et une deuxième fois pour incitation à la haine et dénigrement d'une doctrine religieuse.