Attaque au produit chimique à Londres : le noyé de la Tamise était bien le suspect

Abdul Ezedi, 35 ans, était soupçonné d'avoir aspergé son ancienne compagne de 31 ans et ses deux fillettes de trois et huit ans, d'une substance "alcaline" (de type soude ou eau de Javel) dans sa voiture le 31 janvier au soir. Lui-même avait été grièvement blessé au visage au cours de l'attaque et les images de l'agression et du fugitif défiguré avaient provoqué l'effroi.

Son ex-compagne, toujours hospitalisée, a perdu l'oeil droit. Une des deux fillettes a été légèrement atteinte par le produit. La police a précisé vendredi soir que l'enquête sur cette "attaque atroce continuait" et qu'elle espérait interroger la victime "dès qu'elle ira assez bien".