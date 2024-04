Au Danemark, les étals de cannabis ont disparu de l'enclave libertaire de Christiania

Pusher Street, c'est fini: au Danemark, les habitants de Christiania ont démoli samedi l'artère principale de cet ancien paradis hippie niché au cœur de Copenhague, où le cannabis était en vente libre.

Au signal "nous fermons Pusher Street et ouvrons Christiania", les habitants, appelés Christianites, et leurs invités, dont la maire de Copenhague et le ministre de la Justice, ont déchaussé les pavés sous le soleil de printemps.